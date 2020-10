Depuis des siècles, la pêche, également connue sous le nom de « pêche à la ligne », est un sport très populaire dans le monde entier. À l’époque préhistorique, la pêche était une tâche essentielle pour se procurer de la nourriture. Les méthodes de pêche n’ont pas beaucoup changé au fil des siècles. Le style de pêche le plus courant, même en 3500 avant J.-C., était la pêche à la canne à pêche, à la ligne et aux appâts. La lance, le filet et la canne à pêche semblent tous avoir fait leur apparition à la même époque en Égypte, vers 3500 avant JC. À cette époque, les hameçons étaient des pierres aiguisées qui étaient recouvertes d’une sorte d’appât. Au fil du temps, l’amour et le désir de la pêche se sont poursuivis. L’artisanat du métal devenant populaire, les hameçons sont devenus l’un des premiers outils forgés dans le métal.

Avec l’introduction du transport aérien, les pêcheurs passionnés se sont ouverts à des marchés entièrement différents pour pêcher partout dans le monde. Les Grands Lacs sont une région du nord-est de l’Amérique du Nord, qui est un point chaud important pour la pêche sur glace pendant les hivers glaciaux, mais même pendant les mois les plus chauds, cette région est très populaire pour la pêche. Des poissons comme le saumon, la truite, la perche, le doré jaune et l’achigan à grande bouche, toujours très populaire, ont attiré des millions de pêcheurs à la recherche de ce poisson de choix.

Aujourd’hui, la pêche reste l’un des sports les plus populaires au monde. Que vous pêchiez à l’appât, à la mouche, au lancer, au spincasting ou à la traîne, tous les pêcheurs partagent le même problème : celui de savoir où trouver le poisson et comment le tenter. Au lieu de pêcher avec des cannes à pêche en bois et des hameçons en pierre, le pêcheur d’aujourd’hui a la technologie de son côté, ce qui amplifie le jeu et envoie les pêcheurs chercher des poissons de plus en plus difficiles. Et avec cette demande, az-peche est là pour soutenir chaque pêcheur avec tous ses besoins, des cannes et des moulinets aux leurres et aux appâts, en passant par les kayaks et les pataugeoires.